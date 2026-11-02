Arıqlamaq istəyənlərin, xüsusilə də qarın nahiyəsindəki artıq piylərdən şikayət edənlərin marağına səbəb olan sadə resept mövcuddur. Cəmi 5 inqrediyentdən hazırlanan qatıq qarışımı ara yemək kimi qidalanma rasionuna daxil edilə bilər.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, qatıq, qara zirə, qırmızı bibər, zeytun yağı və limon suyunun birləşməsindən hazırlanan bu qarışım arıqlama prosesində alternativ ara yemək kimi təklif olunur.
Qarışım necə hazırlanır?
Resepti hazırlamaq üçün aşağıdakı ərzaqlar tələb olunur:
3 xörək qaşığı qatıq;
1 çay qaşığı qara zirə;
1 çay qaşığı pul bibər (qırmızı istiot);
1 çay qaşığı zeytun yağı;
Yarım limonun suyu.
Bütün inqrediyentlər kiçik bir qabda yaxşıca qarışdırılır. Hazır qarışım ara yemək zamanı və ya axşam yeməyindən sonra istehlak edilə bilər.
Bu qarışım qarın piylərini əridirmi?
Qatıq tərkibindəki zülal sayəsində toxluq hissinin yaranmasına kömək edə bilər. Qara zirə, qırmızı bibər, zeytun yağı və limon da gündəlik qidalanmada istifadə olunan məhsullardandır.
Bununla belə, mütəxəssislərin diqqət çəkdiyi əsas məqam odur ki, bədənin yalnız qarın nahiyəsindəki piyləri əridən konkret bir qida və ya qarışım mövcud deyil. Çəki itkisi gündəlik qəbul edilən kalorinin miqdarı, fiziki aktivlik, yuxu rejimi və ümumi qidalanma vərdişlərindən asılıdır.
Arıqlama prosesində nələrə diqqət edilməlidir?
Çəkinin müəyyən müddət ərzində azalmaması hər zaman yağ itkisi prosesinin dayandığı anlamına gəlmir. Orqanizmdəki su miqdarı, hormonal dəyişikliklər, duz istehlakı və gündəlik hərəkətlilik də tərəzidəki nəticəyə təsir göstərə bilər.
Davamlı çəki nəzarəti üçün yalnız bir reseptə güvənmək əvəzinə balanslı qidalanmaq, müntəzəm fiziki aktiv olmaq və kifayət qədər yatmaq vacibdir.