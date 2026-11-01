Rusiyada baş verən qeyri-adi hadisə hər kəsi təəccübləndirib. Aylarla şiddətli baş ağrısı və görmə pozğunluğundan əziyyət çəkən kişi həkimə müraciət etdikdən sonra gözünün içərisində bitki toxumunun cücərdiyini öyrənib.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə Rusiyanın Yakutiya bölgəsində yaşanıb. 42 yaşlı Maksim Sleptsov adlı santexnik ikili görmə, davamlı iltihab və dözülməz miqren ağrılarından şikayətlənərək xəstəxanaya üz tutub. Müayinə zamanı həkimlər onun göz almasının yaxınlığında canlı toxumun kök salaraq cücərdiyini müəyyən ediblər.
Məlum olub ki, hadisə bir neçə ay əvvəl kişi gəzintidə olarkən baş verib. Dostunu ziyarət etmək və yabanı meyvələr toplamaq üçün meşəyə gedən Sleptsovun üzünə budaq dəyib. O, gözünü su ilə yuduqdan sonra kiçik ağac qabığı parçasını çıxardığını düşünsə də, əslində toxum göz toxumasına batıb.
Zaman keçdikcə toxum gözün konyunktiva qatında kök salaraq böyüməyə başlayıb. Müayinələr zamanı kökün təxminən 3 millimetr uzunluğa çatdığı aşkarlanıb.
Həkimlər lokal anesteziya altında həyata keçirilən qısa cərrahi müdaxilə ilə toxumu iynə vasitəsilə çıxarıblar. Əməliyyatı həyata keçirən oftalmoloq Elizaveta Karpova belə bir hadisə ilə peşə fəaliyyəti ərzində ilk dəfə qarşılaşdığını bildirib.
Uğurlu müdaxilədən sonra Sleptsovun səhhəti yaxşılaşıb. O isə yaşadığı qeyri-adi hadisədən sonra həyat tərzini dəyişmək qərarına gəldiyini söyləyib.