Röya “Maşın”ın iştirakçılarını tənqid etdi

Əməkdar artist Röya Ayxan "Maşın" realiti-şousunun iştirakçılarını tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi instaqram səhifəsində yarışmanın görüntülərini paylaşaraq oyunu şərh edib.

Röya qeyd edib ki, iştirakçılar şəxsi məsələlərə görə mübarizə aparırlar: "Bütün Azərbaycan xalqı möhtəşəm adamın şousuna baxır, eləcə də biz. İstanbulda yeməyə getdik. Bu saatda evə gəldik. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Köhnə məsələləri "Maşın" şouda həll etmək doğrudur? Məncə, maşının davası getməlidir. Köhnə söhbətlərin, şəxsi davaların əleyhinəyəm".

Qeyd edək ki, ötən gün aşıq Namiq Fərhadoğlu müğənni Nazim Pişyarinin göstərişi ilə Kərim Abbasovu oyundan çıxardıb. Nazim buna səbəb kimi bir müddət əvvəl yaşanan hadisəni misal çəkib. Kərim isə 12 il əvvəl məclisdə Nazimin ona mikrofon vermədiyini, indi intiqam aldığını bildirib.

(Qafqazinfo.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.