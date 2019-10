Bu gün "Avro-2020"nin seçmə mərhələsində VIII turun oyunları baş tutacaq. İkinci oyun günündə daha 7 qarşılaşma keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün qardaş Türkiyə yığması Fransada səfər oyununa çıxacaq. Bu görüşün qalibi final mərhələsinə vəsiqəni təmin edəcək.

14 oktyabr



A qrupu

22:45. Kosovo – Monteneqro

22:45. Bolqarıstan - İngiltərə

B qrupu

22:45. Ukrayna – Portuqaliya

22:45. Litva – Serbiya

H qrupu

22:45. Moldova – Albaniya

22:45. İslandiya – Andorra

22:45. Fransa – Türkiyə

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.