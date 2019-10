Banqladeşin Baş naziri Azərbaycana səfərə gəlir

Bakı. Ləman Zeynalova - Trend:

Banqladeşin Baş naziri Şeyx Xasina Bakıda keçiriləcək Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVIII Zirvə Görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycana səfərə gəlir.

Trend-in məlumatına görə, Banqladeşin Xarici işlər naziri Abdul Momen ölkənin baş nazirinin iclasda iştirak edəcəyini təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVIII Bakı Zirvə Görüşü 2019-cu il 25-26 oktyabr tarixlərində keçiriləcək.

