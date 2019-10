Azərbaycanın Xalq artisti Moskvada yeni kafe açdı - Yaşlı insanlar pulsuz yeyəcək - FOTO

Azərbaycanın Xalq artisti Emin Ağalarov Rusiyada yaşlı insanların hər gün pulsuz nahar edə biləcəyi kafe açıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Moksvada yerləşən kafe “Dobrodomik” adlanır.



Emin "İnstagram" hesabında bu barədə yazıb: "Səhər və axşam kafe adi qaydada çalışır. Belə ki, xeyriyyə layihəsi gəlir əldə edərək yaşlı insanların pulsuz nahar etmələri üçün şərait yaradır. Bununla da kafeyə gələn hər kəs xeyriyyə layihəsinin iştirakçısına çevrilir".



Kafedə yaşlı insanların və sağlamlıq imkanları məhdud olan ziyarətçilərin rahatlığı üçün bütün şərait yaradılıb.

