Bakıda ŞOK - Ana 16 yaşlı qızını evli kişi ilə bir yerdə tutub - VİDEO

17 yaşlı Əslanə evdən qaçıb. Şirvan rayonundan olan kollec tələbəsi anası ilə birlikdə Bakıda kirayə tutduqları evdə yaşayıblar.



Metbuat.az xəbər verir ki, Əslanə Şirvanda - gələcək qayınanasının evindən qaçıb.



Qızını qaytarmaq məqsədilə "BizimləSən" proqramına gələn ananın söylədikləri hər kəsi şok edib.



Ana deyib ki, qızı 16 yaşında olanda evli kişi ilə sevgili olub:



"Əslanə mənə onu sevdiyini deyirdi. Həmin adam da mənə Əslanəni sevdiyini, onunla evlənəcəyinə söz vermişdi. Bakıda tutduğum evdə qızımı o kişi ilə tutmuşam. İki günlük rayona getmişdim, qayıdanda onları evdə bir yerdə tutdum. Qızım həmin gün qayıdacağımı bilmirdi. Ümumiyyətlə, mən işə gedirdim, səhər çıxıb axşam qayıdırdım".



Ana bu gördüklərindən sonra ailə Əslanəni ərə verməyi planlaşdırıblar. Onu özündən 11 yaş böyük - atasının Rusiyada yaşayan 28 yaşlı xalası nəvəsinə nişanlayıblar. Hər iki tərəf nişan mərasiminə hazırlaşdığı vaxtda evdən qaçıb.



Oktyabr ayının 11-dən qaçan Əslanədən 18 gündür xəbər yoxdur.

(Baku.ws)

