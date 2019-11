Millimizin rəqibləri müəyyənləşdi

2020-ci ildə keçiriləcək futzal üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin elit-raundunun və pley-offunun püşkü atılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Litvada keçiriləcək mundiala 6 vəsiqə üçün mübarizə aparacaq 16 komanda 4 qrupa bölünüb.



Azərbaycan millisi C qrupunda yer alıb. Yığmamız Rusiya, Slovakiya və Xorvatiya ilə qarşılaşacaq. Bu qrupun oyunları Xorvatiyada keçiriləcək.



A qrupu

Portuqaliya, İtaliya, Belarus, Finlandiya

B qrupu:

İspaniya, Serbiya, Ukrayna, Fransa

C qrupu:

Rusiya, Azərbaycan, Slovakiya, Xorvatiya

D qrupu:

Qazaxıstan, Sloveniya, Rumıniya, Çexiya.



Elit-raundun oyunları 2020-ci il yanvarın 27-dən fevralın 5-dək keçiriləcək. Qrup qalibləri birbaşa final mərhələsinə yüksələcək. İkinci pillənin sahibi olacaq 4 komanda pley-off-da üz-üzə gələcək.



Pley-offun püşkatma mərasimi də baş tutub. Azərbaycan yığması ikinci olsa, D qrupunun ikincisi ilə görüşəcək.



C qrupunun ikincisi – D qrupunun ikincisi

B qrupunun ikincisi – A qrupunun ikincisi



Pley-off oyunları aprelin 9-da və 12-də ev-səfər prinsipi ilə keçiriləcək. Qaliblər həlledici mərhələdə iştirak edəcəklər.



Qeyd edək ki, final mərhələsi gələn il sentyabrın 12-dən oktyabrın 4-dək Litvada təşkil olunacaq. Oyunlar “Kaunas Arena”da, “Vilnüs Arena”da və “Klaipeda Arena”da keçiriləcək.

