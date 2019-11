Noyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Litva Respublikası Seyminin Sədri Viktoras Prantskietisin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

