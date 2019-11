Diz çökdürdüyü oğlanın atası ilə efirdə əlbəyaxa oldu - VİDEO

Evdə qonşusu tərəfindən diz çökdürülən 16 yaşlı Arif Qəhrəmanlının atası ilə qarşı tərəf arasında qarşıdurma yaşanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, ATV-də yayımlanan "Bizimləsən" verilişinə gələn yeniyetmənin atası oğlunu təhqir edən şəxsdən üzr istəməsini tələb edib. Bunu eşidən şəxs əsbiləşib və kəskin iradını bildirib. Nəticədə tərəflər arasında əlbəyaxa mübahisə baş verib. Daha sonra aparıcı Zaur Baxşəliyev araya girərək mübahisəyə son qoyub.



Efirdə baş verən həmin hadisənin görüntüsünü təqdim edirik:

