Çinar yarpağı BU XƏSTƏLİKLƏRİ SAĞALDIR

Çinar ölkəmizin hər yerində yetişən, uzunömürlü və dayanıqlı olması ilə tanınan, olduqca iri bir gövdəyə və geniş yarpaqlara malik ağac növüdür. Gövdəsi mebel istehsalında istifadə edilən çinar yarpaqlarının isə insan sağlamlığı üçün saysız-hesabsız faydaları var.

Milli.Az xəbər verir ki, hər gün yeni bir faydası öyrənilən çinar yarpaqları xüsusilə son illərdə bitkilərlə müalicə sahəsində ən populyar məhsullardan biri sayılır.

Çinar yarpağının faydaları hansılardır?

Çinar yarpağı bir çox fərqli problemin müalicəsi üçün istifadə edilə bilər. Ən çox daşlaşmaya qarşı göstərdiyi müsbət təsirlər səbəbi ilə məşhurlaşmış olsa da, çinar yarpağını aşağıdakı faydaları da mövcuddur:

Hüceyrə yeniləyici xüsusiyyəti sayəsində yanıq müalicəsində istifadə edilir.

Yel ağrılarına yaxşı kömək edir.

Saç dərisini yaxşılaşdıraraq saçlardakı kəpəyin qarşısını alır və saç dibini gücləndirir.

Bədəndə şiş əmələ gəlməsini azaldır.

Diş ağrılarını azaltmada təsirlidir və diş əti müalicəsində istifadə edilir.

Vaqinal axıntıları aradan qaldırır. (publika.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.