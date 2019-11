Dilənçinin pulunu oğurlayan gənci görün necə cəzalandırdılar - VİDEO

Video “YouTube” video portalına ötən gün yüklənib. Görüntülər izləmə rekordu qırıb və böyük müzakirələrə səbəb olub.



Şəhərin mərkəzində görmə məhdudiyyəti olan bir gənc pul dilənir.



Yoldan ötənlər ona kömək edərkən, digər şəxs yaxınlaşıb, onun pullarını oğurlayır.



Bu məsələyə isə bir qolu olanmayan müharibə qazisi müdaxilə edir.



Kənardan keçən insanlar məsələyə müdaxilə edir. Həmin şəxslərdən biri də polis əməkdaşı olur.



