Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, spiker Oqtay Əsədovun sədrliyi ilə keçirilən plenar iclasın gündəliyinə 15 məsələ daxil edilib.

İclasda Ailə, Mülki Prosessual Əmək Məcəllələrinə, o cümlədən “Uşaq hüquqları haqqında”, İcbari sığortalar haqqında”, Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” və s qanunlarla dəyişiklik layihələri müzakirə olunacaq.

