Matti Antonen: "ATƏT Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə doğru getməlidir"

"ATƏT üzvü olan ölkələrdəki münaqişələrdə tərəflər arasında konstruktiv dialoq davam etdirilməli, etimad tədbirləri daha da artırılmalıdır".

“Report” xəbər verir ki, bunu ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Bratislavada keçirilən iclasında Finlandiya Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət katibi Matti Anttonen bildirib.

“Biz ATƏT ölkələrindəki mövcud problemlərin, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə doğru daha çox yol getməli, səy göstərməliyik. Bunlar ATƏT-in əsas mandatıdır”, - finlandiyalı nazir vurğulayıb.

O, münaqişə tərəfləri arasında konstruktiv dialoqun və etimad tədbirlərinin mövcud həqiqətlər və təhlükələr nəzərə alınmaqla həyata keçirilməsinin vacibliyinə diqqət çəkib.



