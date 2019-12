Litvada idman təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə Kaunas rayonunda baş verib.

Bildirilir ki, qəza nəticəsində göyərtədə olan 2 nəfər həlak olub.

İlkin məlumata əsasən, həlak olanlardan biri təcrübəli pilot Viktoras Ramonas olub.

Milli.Az

