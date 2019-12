Litvada yüngül mühərrikli idman təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Kaunas bölgəsində baş verib. Qəza zamanı 2 nəfər həlak olub. Onlardan biri təyyarənin pilotudur. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

