Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair üç sənəd imzalanıb.

Metbuat.az "APA-Economics"ə istinadən bildirir ki, iki ölkə arasında Hökumətlərarası İqtisadi Komissiyanın 18-ci iclasının protokolu, 2020-2022-ci illər üzrə aqrar-sənaye kompleksi üzrə əməkdaşlıq proqramı və 2020-2022-ci illər üzrə turizm sahəsində əməkdaşlıq proqramı sənədləri imzalanıb.

Sənədləri Azərbaycan tərəfindən Baş Nazirinin müavini, komissiyanın həmsədri Şahin Mustafayev və İqtisadi İnkişaf naziri, komissiyanın həmsədri Maksim Oreşkin imzalayıblar.

