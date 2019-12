Bakıda iş adamı oğluna dəbdəbəli toy etdi: Məşhurlar toplaşdı

Ötən gün Bakıda dəbdəbəli toy mərasimi keçirilib.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, məşhur iş adamlarından birinin övladı olan Sərxan adlı gənc ADA universitetinin məzunu Cəmilə Salayeva adlı xanımla evlənib.

"Buta Palace"da baş tutan toya Rusiyadan Leonid Aqutin, Anjelika Varum, sirk ustaları, həmçinin, Xalq artistləri Röya Ayxan, Aygün Kazımova, Miri Yusif kimi sənətçilər dəvət edilib.

Gecənin aparıcısı Xəyyam Nisanov olub. Sirk ustalarının şousu, müğənnilərin çıxışı gecəyə damğa vurub.

Qeyd edək ki, biznesmenlərin çoxluq təşkil etdiyi məclisdə diqqət çəkən digər məqam restoranın bahalı dekorlarla bəzədilməsi olub. (Axsam.az)

