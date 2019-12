Xalq Artisti xəstəxanadan evə buraxılıb - FOTO

Tarzən, Xalq artisti Ceyran Haşımova xəstəxanadan evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Apa-ya Xalq artisti özü məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, hazırda evdə müalicəsini davam etdirir.

Qeyd edək ki, C.Haşımova bir müddət əvvəl 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzin Kardiologiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi.

