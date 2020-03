Litvada koronavirusdan ilk ölüm halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, risk qrupunda olan həmin şəxsin vəziyyəti xroniki xəstəliklər səbəbindən ağırlaşlb.

Litvada ümumilikdə 69 yoluxma hadisəsi qeydə alınıb.

Xatırladaq ki, dünyada yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxanların ümumi sayı 234 073 nəfərə çatıb. Həmçinin virusdan 9840 ölüm hadisəsi baş verib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.