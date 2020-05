Xəzər TV-də bu məşhur verilişin yayımı dayandırıldı - AÇIQLAMA

Xəzər Televiziyasında Kamal Dənizin “Çöl adamı” verilişinin yayımı dayandırılıb.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, yenicag.az-a açıqlama verən Kamal Dəniz xəbəri təsdiq edib:

“Bəli, aprelin 15-dən verilişin yayımı dayandırılıb. Amma çəkilişlərimiz davam edir. Hazırda Şəmkir rayonunda çəkilişdəyik. Bu veriliş müəllif layihəmdir. Azərbaycan tarixi, milli mətbəxi, mədəniyyəti, təbiətini əks etdirən və təbliğ edən verilişdir. Kifayət qədər tamaşaçı kütləsi var. Tamaşaçılar yaxın vaxtlarda Xəzər Televiziyasında olmasa da, başqa telekanalların birində verilişi izləyə biləcəklər”.

Aparıcı verilişin yayımının hansı səbəbdən dayandırılmasına belə aydınlıq gətirib:

“Yeni format təklif olundu, qəbul etmədim. Ərizəmi yazıb işdən çıxdım”.

