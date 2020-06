Azərbaycanda koronavirusla bağlı SON STATİSTİKA

Dünyada koronavirusa 6 702 767 nəfər yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Virusdan indiyə qədər 393 212 nəfər ölüb, 3 252 308 yoluxmuş şəxs sağalıb.

Dünyada koronavirusa yoluxanların sayına görə ilk üçlükdə ABŞ (1 924 051), Braziliya (615 870 nəfər) və Rusiyadır (441 108 nəfər).

Türkiyə 167 410 yoluxma ilə 10-cu, İran 164 270 yoluxma ilə 11-cidir. Koronavirusun ilk yayıldığı Çin virusun əvvəlki mərhələsində ön sıralarda olsa da, hazırda 83 027 yoluxma ilə 18-ci sıradadır.

Azərbaycanda koronavirus 6 522 nəfərdə aşkar edilib. Virusa yoluxanlardan 78 nəfəri ölüb, 3 737-si sağalıb.

