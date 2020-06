SON DƏQİQƏ: TƏBİB MƏLUMAT YAYDI

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə birliyi (TƏBİB) ofis daxilində koronavirusdan qorunmaq üçün qaydaları açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, TƏBİB-dən daxil olan məlumatda qeyd olunur ki, ofis binalarının əməkdaşları, sahibkarlar və menecerlər ofis daxilində COVID-19 infeksiyasından qorunmaq üçün bu qaydalara əməl etməlidirlər:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.