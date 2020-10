Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlər zamanı düşmənin atıb qaçdığı hərbi texnika və silah-sursatların görüntüləri yayılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.