Azərbaycanın bu bölgəsində giriş-çıxışlara polis postları quruldu - FOTO

Şəki şəhərinin və rayonun Kiş kəndinin giriş-çıxışlarında polis postları qurulub.

Metbuat.az "Report"a istinadla xəbər verir ki, postlarda polis əməkdaşları və Daxili Qoşunların əsgərləri xidmət aparır. Şəhərə daxil olan avtomobillər yoxlanılır.

Avtomobillər saxlanılarkən sürücülərlə maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Onların diqqətinə tibbi maskadan istifadənin vacibliyi çatdırılıb. Onlara bildirilib ki, görülən tədbirlər dünyanı bürüyən və Azərbaycandan da yan keçməyən pandemiyanın qarşısının alınması məqsədi daşıyır. Qaydaları pozanların isə barələrində qanunauyğun tədbirlər görülür.

Qeyd edək ki, ölkəmizin bir neçə şəhər və rayonunda karantin rejimi tətbiq edilir.

