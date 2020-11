Azərbaycanın Qələbəsinin 9 sirri

Rusiyalı hərbi ekspert, “Milli Müdafiə” jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenko Azərbaycanın işğal altında olan Qarabağda 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlarda qələbə qazanmağına münasibət bildirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hərbi ekspert "Azərbaycan Ermənistanla Dağlıq Qarabağ müharibəsində necə qalib gəldi?" sualını şərh edib.

1. Güclü və iradəli prezident, Ali baş komandan İlham Əliyev

2. Səmərəli hazırlanmış, texniki təchiz olunmuş müasir ordu

3. Azərbaycan əsgər və zabitlərinin ruh yüksəkliyi.

4. Müharibənin ədalətli xarakteri – işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi

5. Ağıllı hərbi planlama, döyüş əməliyyatlarının dəqiq hazırlanması

6. Ordu və xalq birliyi

7. İnkişaf etmiş hərbi-sənaye kompleksi

8. Güclü və şaxələndirilmiş iqtisadiyyat

9. Ölkə üçün optimal siyasi hakimiyyət sistemi

