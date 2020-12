Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə aid maraqlı foto paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotoda Qarabağda xidmət edən Azərbaycan Ordusunun əsgərləri yer alıb.

Soyuq iqlim şəraitində vətənə xidmət edən hərbçilərimizin fotosu:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.