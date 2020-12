1 saylı Bakı Məşğulluq Mərkəzinin şöbə müdiri Fərəc Qasımzadə koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin rəsmi feysbuk hesabında məlumat verilib.

