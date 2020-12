Bir qrup hərbi qulluqçu “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edildi - SƏRƏNCAM

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamda deyilir:

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən şəxsi mərdlik və igidlik göstərmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilsinlər:

Əliyev Rəsul Rasim oğlu – polkovnik

Məmmədov İlham Vahid oğlu – polkovnik

Məmmədov Mirzə Dursun oğlu – polkovnik

Tağıyev Famil Abbas oğlu – polkovnik

Abışov Xəyal Elbrus oğlu – polkovnik-leytenant

Ağakişiyev Azər Məhəmməd oğlu – polkovnik-leytenant

Ağalarov Anar Rəşid oğlu – polkovnik-leytenant

Ağayev Vəlixan Telman oğlu – polkovnik-leytenant

Əhmədaliyev Namiq Əvəzxan oğlu – polkovnik-leytenant

Əhmədov Mirsadiq Hüseyn oğlu – polkovnik-leytenant

Əhmədov Vüqar Hüseynağa oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Anar Təvəkkül oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Vüqar Şirzad oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Zauri Ramis oğlu – polkovnik-leytenant

Xudayarov Elçin Süleyman oğlu – polkovnik-leytenant

İbrahimov Ramil Ağahüseyn oğlu – polkovnik-leytenant

Mərdanov Mərdan Gülbaba oğlu – polkovnik-leytenant

Nəsibov Əşrəf Arif oğlu – polkovnik-leytenant

Ramazanov Ruslan Əjdər oğlu – polkovnik-leytenant

Şabanov Mübariz Əziz oğlu – polkovnik-leytenant

Tağıyev Ruslan Fuad oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Vəliyev Vəli Rzaxan oğlu – polkovnik-leytenant

Yadigarov Rahib Feyri oğlu – polkovnik-leytenant

Zeynalov Elşən Eldar oğlu – polkovnik-leytenant

Abduləliyev İmran Abdulrəhman oğlu – mayor

Babayev Tərlan Ələsgər oğlu – mayor

Bağırov Anar Fazil oğlu – mayor

Baloğlanov Mehman Eynulla oğlu – mayor

Bayramov Rəşad Ağarəhim oğlu – mayor

Cuvarov Elçin Kamandar oğlu – mayor

Eyyubov Taleh Vaqif oğlu – mayor

Ələkbərov Fərid Tahir oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Əliyev İxtiyar Nəcəf oğlu – mayor

Əliyev Sədi Sadil oğlu – mayor

Əmirəliyev Nicat Kərəməli oğlu – mayor

Heybətov Loğman Fəraiz oğlu – mayor

Hüseynov Elgün Natik oğlu – mayor

Xasiyev Səbuhi Rafail oğlu – mayor

Xəlilov Ruslan Qiviyeviç – mayor

İbişov Asim Yaşar oğlu – mayor

İbrahimov Ramil Şahmurad oğlu – mayor

İsmayılov Novruz Yusif oğlu – mayor

Kəlbalıyev Səyavuş Hümbət oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Kərimov Nihad Məmmədhəsən oğlu – mayor

Qəniyev Vüsal Dağıstan oğlu – mayor

Qocayev Tural Məmməd oğlu – mayor

Mahmudov Eldar İlyas oğlu – mayor

Mahmudov Rəşad Habil oğlu – mayor

Məlikov Zamir Tacir oğlu – mayor

Məmmədov Amil Məhərrəm oğlu – mayor

Nağıyev Elxan Paşa oğlu – mayor

Nağıyev Rövşən Mərdan oğlu – mayor

Nəzərli Yaşar Fuad oğlu – mayor

Niftəliyev Mirzə Ələkbər oğlu – mayor

Nuriyev Xizri Əhməd oğlu – mayor

Rəhimov Asif Ziyaddin oğlu – mayor

Rəhimov Elşən Nizami oğlu – mayor

Rəhimov Savalan Qara oğlu – mayor

Rzayev Elməddin Elşad oğlu – mayor

Salmanov Rafael Faiq oğlu – mayor

Səfərov Qiyas Bayram oğlu – mayor

Sofiyev Ruslan Əsgər oğlu – mayor

Süleymanov Emin Bəhmən oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Şükürov Tural Camal oğlu – mayor

Tahirov Bəhruz Xanmusa oğlu – mayor

Yahyazadə Xəqani Nizami oğlu – mayor

Abasov Yəhya Abbasəli oğlu – kapitan

Abdullayev Elmir Təbiət oğlu – kapitan

Abdullayev Gülbala Səxavət oğlu – kapitan

Ağayev Mehman Qənizadə oğlu – kapitan

Alıyev Elvin Xanmusa oğlu – kapitan

Balakişiyev Elşən Süleyman oğlu – kapitan

Bayramov Samir Sahib oğlu – kapitan

Cavadov Cəlil Ağaddin oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Dadaşov Ağadadaş Azər oğlu – kapitan

Əbilov Cavid Səyavuş oğlu – kapitan

Əlağayev Mehman Əfəndi oğlu – kapitan

Əliyev Elvin Məhərrəm oğlu – kapitan

Ənvərli Sahil Əli oğlu – kapitan

Əsədov Pərvin Namid oğlu – kapitan

Əsgərov Orxan Elxan oğlu – kapitan

Əyyubov Taleh Fərid oğlu – kapitan

Fərzəliyev Dilman Abbasəli oğlu – kapitan

Hacıyev Vüqar Sabir oğlu – kapitan

Həsənov Bürhan Asəf oğlu – kapitan

Hüseynov Mahir Zeynalabidin oğlu – kapitan

Hüseynov Şahnur Şahin oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Xankişiyev Cehun Xansuvar oğlu – kapitan

Xəlilov Rauf Cəbrayıl oğlu – kapitan

İmanov Turan Nurəddin oğlu – kapitan

İsmayılov Nicat Əbülfəz oğlu – kapitan

Kələşov Cahangir İlham oğlu – kapitan

Qaffarov Eyvaz İlyaz oğlu – kapitan

Qarayev Elvin Telman oğlu – kapitan

Qələndərov Ceyhun Akif oğlu – kapitan

Quliyev Bəxtiyar Şahin oğlu – kapitan

Məmmədov Anar Kərəm oğlu – tibb xidməti kapitanı (ölümündən sonra)

Məmmədov Ayaz Ələmşah oğlu – kapitan

Məmmədov Nicat Fəxrəddin oğlu – kapitan

Məmmədov Toğrul Elxan oğlu – kapitan

Məmmədov Vüqar Zahid oğlu – kapitan

Mirzəxanlı Bayram Əli oğlu – kapitan

Nağıyev Tağı Abbas oğlu – kapitan

Nəhmədov Kənan Kamil oğlu – kapitan

Novruzlu Şamxal Ehtiram oğlu – kapitan

Novruzov Vüsal Hümmət oğlu – kapitan

Pənahov Rövşən Mahmud oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Rzayev Orxan Ədalət oğlu – kapitan

Şəfi-zadə Fariz Çingiz oğlu – kapitan

Tağıyev Elməddin Yusif oğlu – kapitan

Tağıyev Niyaməddin Fəxrəddin oğlu – kapitan

Tomayev Məhəmməd Cavanşir oğlu – kapitan

Yunusov Əli Rafiq oğlu – kapitan

Zeynalov Azad Rafiq oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Zeynalov Şakir Rəşid oğlu – kapitan

Zeynalov Tural Ruslan oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Zəkiyev Röyal Zəki oğlu – kapitan

Abbasov Fərhad Əli oğlu – baş leytenant

Abdullayev Emin Ramiz oğlu – baş leytenant

Abdulov Səyahət Namik oğlu – baş leytenant

Ağalarov Vüsal Abbas oğlu – baş leytenant

Ağayev Elçin Zakir oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Ağayev Emin Fəxrəddin oğlu – baş leytenant

Ağayev Kamal Şabanəli oğlu – baş leytenant

Ağazadə Taleh İlham oğlu – baş leytenant

Axundov Azad Azər oğlu – baş leytenant

Axundzadə Cavidan Ramil oğlu – baş leytenant

Alqayev Harun Məhəmməd oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Babayev Şakir Zəfər oğlu – baş leytenant

Bəşirov Turxan Ərəstun oğlu – baş leytenant

Cahangirov Hidayət Fərhad oğlu – baş leytenant

Cəfərov Ayxan Bayram oğlu – baş leytenant

Cəfərov Kənan Mahir oğlu – baş leytenant

Cəfərov Məhəmməd Əmiraslan oğlu – baş leytenant

Emil Mərdan oğlu – baş leytenant

Əhmədzadə Əhməd Telman oğlu – baş leytenant

Ələkbərov Elçin Elşad oğlu – baş leytenant

Əlimov Elvin Nəsrəddin oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Əlisöhbətov Vasif Radik oğlu – baş leytenant

Əliyev Alışan Alı oğlu – baş leytenant

Əliyev Azər Fəzail oğlu – baş leytenant

Əliyev Elvin Məhəbbət oğlu – baş leytenant

Əliyev Fəzli Kamil oğlu – baş leytenant

Əliyev Xaqani Əlisurət oğlu – baş leytenant

Əliyev Xaliq Mehman oğlu – baş leytenant

Əliyev Kamran Fikrət oğlu – baş leytenant

Əsgərov Elvin Məhərrəm oğlu – baş leytenant

Əyyubov Ceyhun Savalan oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Əzizli Elman Polad oğlu – baş leytenant

Hacıyev Bəhruz Əbdurrəhim oğlu – baş leytenant

Hacıyev İsmət Şölət oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Heybətli Seymur Hikmət oğlu – baş leytenant

Həbibov Ənvər Şirməmməd oğlu – baş leytenant

Həsənov Mərdalı Mircəlil oğlu – baş leytenant

Hüseynov Amil Azad oğlu – baş leytenant

Xələfli Ülvi Şahin oğlu – baş leytenant

İbrahimov Vüsal Cümşüd oğlu – baş leytenant

İsmayıllı Elmin Qafar oğlu – baş leytenant

İsmayılov Aslan Əvəz oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Kamalov Cəlal Mehti oğlu – baş leytenant

Kərimov Rəhim Məhərrəm oğlu – baş leytenant

Qaffarov Rəhman Elman oğlu – baş leytenant

Qasımov Həmid Oruc oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Qələndərli Cavad Rəşad oğlu – baş leytenant

Qorçuyev Baris Sərxan oğlu – baş leytenant

Quliyev Fərhad Çingiz oğlu – baş leytenant

Quliyev Rafiq Carulla oğlu – baş leytenant

Qurbanov İlknur Qərib oğlu – baş leytenant

Qurbanov Şəmsəddin Zeynal oğlu – baş leytenant

Mahmudov Rəşad Rəşid oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Məhərrəmzadə Heydər Huçət oğlu – baş leytenant

Məmmədli Elşən Aydın oğlu – baş leytenant

Məmmədov Sənan Tofiq oğlu – baş leytenant

Məmmədov Turqut Müseyib oğlu – baş leytenant

Məmmədzadə Ziya Abdulla oğlu – baş leytenant

Mirzəyev Elmar Şahin oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Mirzəyev Səttam Xasay oğlu – baş leytenant

Muradov Elvin Elçin oğlu – baş leytenant

Namazov Samir İkram oğlu – baş leytenant

Nəbiyev Emil Şaban oğlu – baş leytenant

Nəbiyev Fuad Xudat oğlu – baş leytenant

Novruzbəyov Əlibəy Paşa oğlu – baş leytenant

Nurzadə Rövşən Əli oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Orucov Vilayət Afət oğlu – baş leytenant

Rzayev Fərid Rasim oğlu – baş leytenant

Səfərli Cavid Xaliq oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Səlimov Orxan Hamlet oğlu – baş leytenant

Səmidov Cavad İltifat oğlu – baş leytenant

Sultanlı Kamran Firudin oğlu – baş leytenant

Sultanov Yagir Şahmərdan oğlu – baş leytenant

Sultanov Zamiq Məhəmməd oğlu – baş leytenant

Şamxal Seyfulla oğlu – baş leytenant

Şəfiyev Tərlan Zahirəli oğlu – baş leytenant

Şükürov Anar İldırım oğlu – baş leytenant

Şükürov Samir Təyyub oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Zeynallı Natiq Qurban oğlu – baş leytenant

Alışov Yasin Yaşar oğlu – leytenant

Bayramov Ramil Rasim oğlu – leytenant

Bayramov Vahid Akif oğlu – leytenant

Cumayev Adil Rizvan oğlu – leytenant

Düniyev Azad Vüqar oğlu – leytenant

Emçiyev Pərviz Ramazan oğlu – leytenant

Eminov Seyran Məhəmməd oğlu – leytenant

Əbilov Kamal Vidadi oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Əhmədov Elsevər Yadigar oğlu – leytenant

Əhmədov Elşad Nazim oğlu – leytenant

Ələkbər Ələsgər oğlu – leytenant

Ələkbərov Əlihüseyn Elxan oğlu – leytenant

Əliyev Ağarəşid Amil oğlu – leytenant

Əliyev Elnur Tofiq oğlu – leytenant

Əlizadə Ramil Elşən oğlu – leytenant

Əsgərov Bayraməli Qasım oğlu – leytenant

Əsgərov Musa Əlifağa oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Feyziyev Afiyəddin Salman oğlu – leytenant

Fərmanlı Heydər Seyran oğlu – leytenant

Hacıkişiyev Hacı Rasim oğlu – leytenant

Heydərli Rahib Vəfadar oğlu – leytenant

Həsənov Əşrəf Bəykişi oğlu – leytenant

Həsənov Müşviq Sahibəddin oğlu – leytenant

Hüseyinli Etibar Cavid oğlu – leytenant

Hüseynov Mətin Ramiz oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Hüseynov Nizami Ələmdar oğlu – leytenant

Xalıqov Əlimərdan Eldar oğlu – leytenant

İbrahimli Ayaz İmanverdi oğlu – leytenant

İlyaszadə Fərid Şahin oğlu – leytenant

İzzətli Fərid Aydın oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Kərimov Ayxan Mustafa oğlu – leytenant

Qəniyev Mirsahib Şaiq oğlu – leytenant

Quliyev Emin Ramiz oğlu – leytenant

Mədədov Azər Habil oğlu – leytenant

Məhərrəmov Məhəmməd Xəqani oğlu – leytenant

Məmmədov Kamran Lətif oğlu – leytenant

Məmmədov Kənan Qaryağdı oğlu – leytenant

Məmmədov Kənan Nifdalı oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Məmmədov Ruslan Bəxtiyar oğlu – leytenant

Namazov Xəyal Elman oğlu – leytenant

Novruzlu Adəm Aftandil oğlu – leytenant

Oruclu Əmiraslan İbrahim oğlu – leytenant

Pənahlı Oruc Xıdır oğlu – leytenant

Piriyev Səttər Fuad oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Rəhimov Röyal Azad oğlu – leytenant

Rizayev İlçin Telman oğlu – leytenant

Rzayev Kənan İbrahim oğlu – leytenant

Seyidli Mirhəşim Mirfazil oğlu – leytenant

Səmədov Eyvaz Zəfər oğlu – leytenant

Söhbətov Elsevər Çingiz oğlu – leytenant

Süleymanov Nicat Fizuli oğlu – leytenant

Şərifov Ramil Təlhə oğlu – leytenant

Tağıyev Tacəddin Qəhrəman oğlu – leytenant

Yəhyayev Kamran İlham oğlu – leytenant

Yunusov İdris İmran oğlu – leytenant

Yusifov Elnur Cəfər oğlu – leytenant

Yusifov Pünhan Zahid oğlu – leytenant

Zeynalov Nurlan Rəfail oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Əsgərov Zamin Amil oğlu – baş gizir

Əzizov Əlibala Ehtibar oğlu – baş gizir

Həsənov Azad Əlhəm oğlu – baş gizir

İbrahimov Ələddin Nurəddin oğlu – baş gizir

İsgəndərov Ehtibar Əlvan oğlu – baş gizir

Qafarov Afər Dilavər oğlu – baş gizir

Qasımov Namiq Mətləb oğlu – baş gizir

Qasımov Rəmal Saleh oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)

Quliyev Ramil Nuralı oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)

Quliyev Taleh Məhərrəm oğlu – baş gizir

Qurbanəliyev Tapdıq Dövlətxan oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)

Qurbanov Seymur Əliyusif oğlu – baş gizir

Mazanov Fərahim Qüdrət oğlu – baş gizir

Məmmədov İlqar Sayadxan oğlu – baş gizir

Məmmədov Mail Hikmət oğlu – baş gizir

Məmmədov Rəfayıl Ehtibar oğlu – baş gizir

Orucov Kamran Aydın oğlu – baş gizir

Rüstəmov Gündüz Xosrov oğlu – baş gizir

Sadıyev Sabir Gülağa oğlu – baş gizir

Abdıyev Rahib Qurban oğlu – gizir

Abdullayev David Afiz oğlu – gizir

Abdullayev Famil Sahib oğlu – gizir

Abdullayev Hasil Miryusif oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Abdullazadə Nurlan Elxan oğlu – gizir

Abdurahmanlı Sübhan Mahir oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Ağabalayev Kamal Bəxtiyar oğlu – gizir

Ağabalayev Vazeh Xanbala oğlu – gizir

Ağamirzəyev Cahangir Əlimirzə oğlu – gizir

Ağayev Cəlal Ağaverdi oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Ağayev İman Bayram oğlu – gizir

Axundov Nahid Əli oğlu – gizir

Alıyev Gündüz Rasim oğlu – gizir

Allahverdiyev Mayıl Arzu oğlu – gizir

Allahverdiyev Süleyman Taryel oğlu – gizir

Babayev Rəşad Ağabəy oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Babayev Səbuhi Natiq oğlu – gizir

Babayev Yaşar Vasif oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Bağırlı Ülvi İntizami oğlu – gizir

Balayev Coşqun Vaqif oğlu – gizir

Bayramov Rəsul Hakverdi oğlu – gizir

Bəbirli Asif Oktay oğlu – gizir

Bədəlli Elmar İlqar oğlu – gizir

Cəbiyev Malik Əjdər oğlu – gizir

Cəfərov Etibar Teyyub oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Dosiyev Pərvin Mübariz oğlu – gizir

Əhmədov Emil Bahadur oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Əhmədov Famil Şirinbala oğlu – gizir

Əhmədov Məmməd Əlisoltan oğlu – gizir

Ələkbərov Bağır Əsəd oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Ələkbərov Nahid Faiq oğlu – gizir

Ələkbərov Vüsal Meyxoş oğlu – gizir

Ələsgərli İlkin Bəkir oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Əliyev Dəyanət Ələsgər oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Əliyev Etibar Rəsul oğlu – gizir

Əliyev Eyvaz İman oğlu – gizir

Əliyev Orxan Çingiz oğlu – gizir

Əliyev Səbuhi Teyyub oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Əsgərov Nizami Qəşəm oğlu – gizir

Hacıməmmədov Şirxan Şöhrət oğlu – gizir

Heydərov Asim Fezulla oğlu – gizir

Hənfəyev Samir Samit oğlu – gizir

Həsənov Camal Hafiz oğlu – gizir

Həsənov Səddam Aydın oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Hüseynxanlı Ramil Akif oğlu – gizir

Hüseynov Elgün Mütəllim oğlu – gizir

Hüseynov Fərman Elman oğlu – gizir

Xıdırov Rəvan Vüqar oğlu – gizir

İbadov Şamxal Misirxan oğlu – gizir

İbayev Vüsal Mirzəxan oğlu – gizir

İbrahimov Zeyqəm Kamil oğlu – gizir

İbrəhimov Məhəmməd Cavanşir oğlu – gizir

İskəndərov Elvin Mətləb oğlu – gizir (ölümündən sonra)

İsmayıllı Bəxtiyar Feyzulla oğlu – gizir

İsmayılov Elçibəy İrizvan oğlu – gizir

Kazımov Rəhman Rahib oğlu – gizir

Kərimov Elcan Vüqar oğlu – gizir

Kərimov Röyal Bəxtiyar oğlu – gizir

Qədirli Xəzər Elman oğlu – gizir

Qəribov İsmət Əşrəf oğlu – gizir

Qəribov Rəşad Hümmət oğlu – gizir

Qocayev Vadim Alik oğlu – gizir

Quliyev Əliyar Azər oğlu – gizir

Quliyev Kənan Nazim oğlu – gizir

Quliyev Müsənnif Mehman oğlu – gizir

Mahmudov Tehran Fərman oğlu – gizir

Məmmədov İbrahim Nakam oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Məmmədov Pərvin Rza oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Misirxanov Tahir İman oğlu – gizir

Muradov Musa Nağı oğlu – gizir

Muradov Təhmuraz Gündüz oğlu – gizir

Nağdəliyev Şəhriyar Şahmurad oğlu – gizir

Nağıyev Elfaq Azad oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Nərmanlı Şahid Ürfət oğlu – gizir

Nəsibli Rəşad Raqif oğlu – gizir

Rəsulov Elvin İttifaq oğlu – gizir

Sarıyev Cəsarət Aydın oğlu – gizir

Səfərli Rəşad Fəxrəddin oğlu – gizir

Səlimov Kamran Şahin oğlu – gizir

Səmədli Sənan Fikrət oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Şahpələngov Anar Elşad oğlu – gizir

Şəkərov Xəyal İman oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Şıxəliyev Fizuli Hüseyn oğlu – gizir

Şükürov Vidadi Gülbala oğlu – gizir

Zamanov Aqşin Rəhim oğlu – gizir

Zərbiyev Araz Əmiş oğlu – gizir

Abdullazadə Məhəmməd Vidadi oğlu – kiçik gizir

Ağaəhmədov Elnur Fəxrəddin oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Allahverdiyev Elmin Tahir oğlu – kiçik gizir

Allahyarov Rafiq Kamaləddin oğlu – kiçik gizir

Aşırov Nicat Alı oğlu – kiçik gizir

Babayev Samir Ənvər oğlu – kiçik gizir

Bəylərzadə Nurlan Vüqar oğlu – kiçik gizir

Cəbrayılov Vaqif Vilayət oğlu – kiçik gizir

Cəbrayılzadə Samir Şirvan oğlu – kiçik gizir

Cəfərov Ruhid Adəm oğlu – kiçik gizir

Cəfərov Vidadi Səfər oğlu – kiçik gizir

Dadaşlı Qabil İman oğlu – kiçik gizir

Əbiyev Orxan Mübariz oğlu – kiçik gizir

Ələkbərov Novruz Ədalət oğlu – kiçik gizir

Əliyev Nohəl Əlqəmə oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Əliyev Samir Arastun oğlu – kiçik gizir

Əmrəliyev Azad Azər oğlu – kiçik gizir

Əsədullayev Elnur İmran oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Əzizov Camal Zeynal oğlu – kiçik gizir

Hənifəyev Ruslan İbrahim oğlu – kiçik gizir

Həsənov Elçin Zaur oğlu – kiçik gizir

Hüseynov Elnasib Mirzəli oğlu – kiçik gizir

Xankişiyev Pənah Vəkil oğlu – kiçik gizir

Kəlbiyev Fərzi Xəqani oğlu – kiçik gizir

Kəlbiyev Novruz Bayraməli oğlu – kiçik gizir

Qasımov Ceyhun Sakit oğlu – kiçik gizir

Qayıblı Həmzağa Eldar oğlu – kiçik gizir

Quliyev Vüsal Vüqar oğlu – kiçik gizir

Quluzadə Anar Faiq oğlu – kiçik gizir

Qurbanov Samir Şaban oğlu – kiçik gizir

Qurbanov Vurğun Gündüz oğlu – kiçik gizir

Lətifov Babək Sahib oğlu – kiçik gizir

Mehtiyev Rauf Tapdıq oğlu – kiçik gizir

Məmmədov Kamil Sabir oğlu – kiçik gizir

Məmmədov Nahid Hüseynağa oğlu – kiçik gizir

Məmmədov Orxan Hüseyin oğlu – kiçik gizir

Mirzəyev Sarı Arif oğlu – kiçik gizir

Musayev Raman Nəsrəddin oğlu – kiçik gizir

Mustafayev Feyzi Ramazan oğlu – kiçik gizir

Nağıyev Şıxseyid Vahidoviç – kiçik gizir

Nəsibov Elməddin Nəriman oğlu – kiçik gizir

Oruczadə Kamandar Sərxan oğlu – kiçik gizir

Pərdili Fariz Eldar oğlu – kiçik gizir

Rəhimov Tacəddin Nurəddin oğlu – kiçik gizir

Rəhmanov Marat Altay oğlu – kiçik gizir

Rüstəmli Mehman Mehti oğlu – kiçik gizir

Sadıxov Samir Aydın oğlu – kiçik gizir

Sadiqov Ramin Məhəmməd oğlu – kiçik gizir

Sefizadə Mirəli İslam oğlu – kiçik gizir

Sofiyev Sahib Fazil oğlu – kiçik gizir

Sultanov Anar Vəlixan oğlu – kiçik gizir

Şahbazov Ruslan Rahatoviç – kiçik gizir

Vəliyev Cəsarət Baxış oğlu – kiçik gizir

Yunsurov Yusif Vidadi oğlu – kiçik gizir

Zülfüqarlı Zeynal Alim oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Qəribov Qasım Süleyman oğlu – baş çavuş

Abbasov Asim Rasim oğlu – çavuş (ölümündən sonra)

Abbasov Pərviz Şəfa oğlu – çavuş

Atakişiyev Hikmət Məmməd oğlu – çavuş

Bağırlı Məmməd Zavuroviç – çavuş

Ələsgərov Pərviz Lətif oğlu – çavuş (ölümündən sonra)

Əliyev Yadigar Səfxan oğlu – çavuş (ölümündən sonra)

Həsənov Elməddin Qeyis oğlu – çavuş

Həsənov Fərhad Yaşar oğlu – çavuş

İbrahimov Rövşən Baxış oğlu – çavuş

Qasımov Elşən Əli oğlu – çavuş

Qayınbəyov Fuad Şövkət oğlu – çavuş

Quliyev Ağarza İslam oğlu – çavuş

Qurbanov Tərlan Tacəddin oğlu – çavuş

Nəzərov Nurlan Arif oğlu – çavuş

Rzayev Azadi Allahqulu oğlu – çavuş

Sadıqov Vüqar Lətif oğlu – çavuş (ölümündən sonra)

Abbasov Abbas Niyaz oğlu – kiçik çavuş

Abıyev İlkin İslam oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Bağırov Eşqin Rafiq oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Əliyev Malik Şahmalı oğlu – kiçik çavuş

Həsənov Səbuhi Əhməd oğlu – kiçik çavuş

Xancanlı İnşallah Abdulla oğlu – kiçik çavuş

Xəlilli Murad Vəli oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Xəlilzadə Orxan Rizvan oğlu – kiçik çavuş

İsgəndərov Əli Əlizadə oğlu – kiçik çavuş

İsmayılov Rauf Fəxrəddin oğlu – kiçik çavuş

Qarayev Amal Ədalət oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Quliyev Şirxan İsmixan oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Qurbanov Bəhruz Məhərrəm oğlu – kiçik çavuş

Məşədizadə Elvin Cavanşir oğlu – kiçik çavuş

Mikayılov Ramin Mehman oğlu – kiçik çavuş

Paşayev Mahir Bəxtiyar oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Tağıyev Asif Zakir oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Tağıyev Ramid Yaqub oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Zaidli Amil Səməndər oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Tural Aydın oğlu – baş əsgər

Şirəliyev İntiqam Bəxtiyar oğlu – baş əsgər (ölümündən sonra)

Abbasov Cavid Çapay oğlu – əsgər

Abbasov Heydər Rəşid oğlu – əsgər

Abbasov Nicat Məmmədəli oğlu – əsgər

Abbasov Şamxal Xasay oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Abdullayev Əlirza Heydər oğlu – əsgər

Abdullayev Rüstəm Pünhan oğlu – əsgər

Adişov Qüdrət Rahim oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Ağayev Amid Valeh oğlu – əsgər

Ağayev Elmir Elşən oğlu – əsgər

Axundov Misir Hilal oğlu – əsgər

Alicanov Ceyhun Cavanşir oğlu – əsgər

Alişanlı Amal Seyfəddin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Aslanov Yusif Aydın oğlu – əsgər

Ataşov Allahşükür Zaur oğlu – əsgər

Ataşov Asif Kərim oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Aydınlı Əziz Yaşar oğlu – əsgər

Babayev İbrahim İskəndər oğlu – əsgər

Babayev Vüqar Xanoğlan oğlu – əsgər

Bağırov Mirxalid Habil oğlu – əsgər

Bağırov Ramin Nəriman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Bağırov Vüsal İsa oğlu – əsgər

Baxşəliyev Tacəddin Çıraq oğlu – əsgər

Bayraxtarov Batdal Mikail oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Bayramov Nəriman Fərman oğlu – əsgər

Bəbirov Elgün Əyyub oğlu – əsgər

Bəkirov Alişan Elşən oğlu – əsgər

Bəşirov Məmməd Vüqar oğlu – əsgər

Bəylərov Ruslan Nizami oğlu – əsgər

Butdayev Sərxan Səbuhi oğlu – əsgər

Camalzadə Ruslan İlqar oğlu – əsgər

Cavadov Xəyyam Zəfər oğlu – əsgər

Cavadov Sübhan Əziz oğlu – əsgər

Cəfərov Qılınc Qiyas oğlu – əsgər

Cəfərov Ülvi Habil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Cəlilov Həsən Məhərrəm oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Cəmiyev Cavad Ramiz oğlu – əsgər

Çobanov Üzeyir Zülfüqar oğlu – əsgər

Daşdəmirov Orxan Rəfail oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Eynəlizadə Sahil Əbülfət oğlu – əsgər

Əhmədli Elşən Rafiq oğlu – əsgər

Əhmədov Şahsuvar Azər oğlu – əsgər

Əhmədzadə Rəmiş Balabəg oğlu – əsgər

Əliyev Elşən Nurəddin oğlu – əsgər

Əliyev Fuad Ramin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əliyev İlham Həmzağa oğlu – əsgər

Əliyev Kamran İlham oğlu – əsgər

Əliyev Kamran Yasir oğlu – əsgər

Əliyev Lətif Oruc oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əliyev Paşa Sultan oğlu – əsgər

Əliyev Rəvan Yusif oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əlizadə Şahlar Bəylər oğlu – əsgər

Əsədov İbrahim Natiq oğlu – əsgər

Əsgərov Fuad Asif oğlu – əsgər

Əsgərov Güloğlan Teymur oğlu – əsgər

Əsgərov Təbriz Çapay oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əsmətli Əliqismət Özbəy oğlu – əsgər

Əzizli Elnur Şahin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Fətullayev Tahir Zakir oğlu – əsgər

Hacıyev Məcid Abdulla oğlu – əsgər

Həbibov Seymur Feyruz oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Həsənli Əlixan Mürsəli oğlu – əsgər

Həsənov Abdulla Adıgözəl oğlu – əsgər

Həsənov Burhan Vüqar oğlu – əsgər

Həsənov Hafiz Saleh oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Həsənov Murad Cavan oğlu – əsgər

Həsənov Murad Teyyub oğlu – əsgər

Həsənov Pərvin Telman oğlu – əsgər

Həsənov Rəvan Adil oğlu – əsgər

Həsənov Röyal Arzu oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Həsənov Tağı Sarvan oğlu – əsgər

Həşimov Məşədi Xudayar oğlu – əsgər

Hidayətov Ramazan Vidadi oğlu – əsgər

Hümmətli Elsevər Əliyar oğlu – əsgər

Hüseyinov İlkin Hüseyn oğlu – əsgər

Hüseynov Asif Telman oğlu – əsgər

Hüseynov Kərəm Cahandar oğlu – əsgər

Hüseynov Məzahir Rafiq oğlu – əsgər

Hüseynov Təbriz Səməd oğlu – əsgər

Hüseynov Vusal Yəhya oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Hüseynzadə Səməd Sətdar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Hüseynzadə Sərxan İftixar oğlu – əsgər

Xankişiyev Fərahim Ədalət oğlu – əsgər

Xeyirbəyov Malik Samik oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İbrahimov Ayaz Sultan oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İbrahimov İbrahim Etibar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İbrahimov Mübariz Telman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İbrahimov Röyal Qulam oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İsgəndərli Səbuhi Yaşar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İsgəndərov Əli İsmayıl oğlu – əsgər

İsgəndərov Niyaməddin Qulu oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İslamov Ələkbər Heydər oğlu – əsgər

İsmayılov Bahaləddin Temraz oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İsmayılov Ceyhun İqbal oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İsmayılov Hafiz Bayram oğlu – əsgər

İsmayılov İlham Rövşən oğlu – əsgər

İsmayılov Nazim Əfqan oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İsmayılov Rəşid Raiq oğlu – əsgər

Kazımov Kamran Eyvaz oğlu – əsgər

Kərimov Röyal Şəadət oğlu – əsgər

Kərimov Zaur Saleh oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qalayçiyev Faiq İsrafil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qarayev Həsən Əliyar oğlu – əsgər

Qasımlı Hüseyn Asif oğlu – əsgər

Qasımov Eltac Nazim oğlu – əsgər

Qasımov Həsən Şöhrət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qasımov Mürtaza Elman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qədirbəyli İnqilab Tofiq oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qəzənfərli Qurban Qiniyaz oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Quliyev Mehtab Ənvər oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Quliyev Samir Teymur oğlu – əsgər

Quluzadə Sabir Bəxtiyar oğlu – əsgər

Qurbanlı Elvin Mehman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qurbanov Qurban Şəfi oğlu – əsgər

Qurbanov Sabir Səməd oğlu – əsgər

Mahmudov Yusif Cəmil oğlu – əsgər

Mehdiyev Anar İlham oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mehdiyev Hasil Habil oğlu – əsgər

Məhərrəmov Cahandar Məhərrəm oğlu – əsgər

Məmmədli Sabir İlham oğlu – əsgər

Məmmədov Ağamir Əlsəftər oğlu – əsgər

Məmmədov Ariz Qurban oğlu – əsgər

Məmmədov Xəyal Mübariz oğlu – əsgər

Məmmədov Kəmaləddin İsrail oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Mühəmmədəli Əfqan oğlu – əsgər

Məmmədov Rahib Əhliman oğlu – əsgər

Məmmədov Vüsal Nəsimi oğlu – əsgər

Mərdanov Elgün Fazil oğlu – əsgər

Mirzəliyev Roman Aleksandr oğlu – əsgər

Mirzəzadə Xəzər Loğman oğlu – əsgər

Muradov Nair Seyruz oğlu – əsgər

Murtuzov Mehdi Muxtar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mustafayev Valeh Vacib oğlu – əsgər

Nağıyev Şahlar Nüsrət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Nağıyev Yusif Bərxudar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Nemətov Rəfail Elman oğlu – əsgər

Nəbiyev Novruz Sərdar oğlu – əsgər

Niftiyev Xəyal İntiqam oğlu – əsgər

Novruzov Cavanşir Kənan oğlu – əsgər

Novruzov Eşqin Zahid oğlu – əsgər

Orucov Şakir Bakir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Rəhimov Yalçın Elçin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Rustamov Məhərrəm Məmməd oğlu – əsgər

Rüstəmli Əmrah Natiq oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Rüstəmov Ələs Vidadi oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Rzayev Ülfət Novruz oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Salayev Elməddin Xasay oğlu – əsgər

Seyfullayev Fəqan Vasif oğlu – əsgər

Seyidov Mirkamal Mirməhəmməd oğlu – əsgər

Səfərov Ceyhun Qəmbər oğlu – əsgər

Səfərov Rövşən Namiq oğlu – əsgər

Səfərov Səfər Allahverdi oğlu – əsgər

Səlimov Elvin Qaraxan oğlu – əsgər

Soltanlı Elmir Elman oğlu – əsgər

Sultanov Səlim Sultan oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Süleymanov Fizuli Bahadur oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Süleymanov Nurlan Nazim oğlu – əsgər

Şabiyev İmdad Saleh oğlu – əsgər

Şahgəldiyev Həsən Rəfi oğlu – əsgər

Şahverdiyev Rüfət Nizami oğlu – əsgər

Şamuradov Davud Murat oğlu – əsgər

Şirinov Eldar Bağır oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Tağıyev Ayət Aydın oğlu – əsgər

Tağıyev Mürşüd Qürbət oğlu – əsgər

Vahabov Vüsal İbrahim oğlu – əsgər

Vəliyev Elsevər Elnur oğlu – əsgər

Yahyabəyov Cahangir Fizuli oğlu – əsgər

Yüzbaşyev İsmayıl Fəzayıl oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Zeynalov Arzu Rövşən oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Zeynalov Elvin Ehtibar oğlu – əsgər

Zülfüqarzadə Fariz Fərhad oğlu – əsgər (ölümündən sonra).

