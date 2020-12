Nazir: Naxçıvana dəmiryolunun bərpası İranın Şimali Qafqaz və Avropaya daşımalarını artıracaq

İran Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın digər əraziləri arasında dəmiryolu xəttinin bərpa olunması ilə Şimali Qafqaz və Avropaya yük və sərnişindaşımanı artıracaq.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın yol və şəhərsalma naziri Məhəmməd Eslami Şərqi Azərbaycan vilayətində Təbriz-Səhənd avtomagistral yolunun istismara verilməsi ilə əlaqədar tədbirdə deyib.

M.Eslaminin sözlərinə görə, bu dəmiryolu xətti İran üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

O, əlavə edib ki, bununla əlaqədar İran, Azərbaycan və Rusiya arasında anlaşma əldə olunub.

“Bu dəmiryolunun davamı kimi İran ərazisində Təbriz-Xavəran dəmiryolu xəttinin birləşdirilməsi önəmli addımdır”.



