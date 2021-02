Qəhrəmanımız Vətən müharibəsinin nə şəhididir, nə qazisi. Zəfərin əldə olunmasında heç də onlardan az payı olmayan, hərbçilərimizi həyata qaytaran həkim-cərrah İmran Qurbanovun timsalında ağ xalatlı əsgərlərin mübarizəsini təqdim edirik:

