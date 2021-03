ABŞ Yunanıstana F-35 təyyarələrini satmağa hazırdır - Türkiyəni qəzəbləndirən açıqlama

ABŞ Yunanıstana F-35 təyyarələri satmağa hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Afinadakı səfiri Ceffri Payett belə açıqlama verib. O bildirib ki, Yunanıstan yeni nəsil qırıcıları almağa hazırdırsa, ABŞ satışa razılıq verə bilər. Onun sözlərinə görə, Yunanıstan əvvəlcə F-35 təyyarələrinə texniki xidmət göstərə bilmək üçün lazımi müəssisəni qurmalıdır.

Qeyd edək ki, Türkiyənin Rusiyadan "S-400" müdafiə sistemləri aldığını əsas gətirən Vaşinqton, Ankaraya "F-35"ləri satmaqdan imtina etmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

