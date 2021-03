Güləşçimiz erməni idmançıya qalib gələrək yarımfınala çıxdı

Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə güləş üzrə Avropa Olimpiya Təsnifat turniri davam edir.

Güləş Federasiyasından verilən məlumata görə, üçüncü yarış günündə yunan-Roma güləşçiləri mübarizəyə qoşulub.

Murad Məmmədov ilk görüşdə litvalı rəqibini sıradan çıxarıb. 1/4 finalda prinsipial qarşılaşmaya çıxan Murad erməni güləşçi üzərində inamlı qələbə qazanaraq adını yarımfinala yazdırıb.

İslambek Dadov təsnifat mərhələsində rumıniyalı rəqibinə vaxtından əvvəl qalib gəlib. Yığma üzvü daha sonra Polşanı təmsil edən erməni güləşçinin lisenziya ümidlərini puça çıxarıb. Ancaq 1/4 finalda Ermənistan idmançısına yenilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.