Bakıda metrolar açılır? - "Tıxacı azaltmaq üçün..."

Son günlər paytaxt yollarında uzun tıxaclar olur və bu, hər kəsdə narahatlıq yaradır. Çünki heç kim iş yerinə, evinə vaxtında çata bilmir.

Tıxac problemini aradan qaldırmaq üçün hansı addımlar atılmalıdır?

Metbuat.az xəbər verir ki, nəqliyyat sahəsi üzrə ekspert Ərşad Hüseynov mövzu ilə bağlı açıqlamasında yollarla bağlı problemdə əsas diqqəti ictimai nəqliyyata yönəltmək lazım olduğunu bildirib:

"Dünyanın böyük şəhərlərinə diqqət yetirsək, görə bilərik ki, oradakı avtomobillər Bakı şəhərində olandan dəfələrlə çoxdur. Amma dözülməz tıxaclar olmur, çünki mükəmməl ictimai nəqliyyatı, metro şəbəkəsi var.

Biz də əsas diqqəti nəqliyyat sisteminin düzgün qurulmasına yönəltməliyik. Xarici ölkələrdə velosipeddən də nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edirlər və bu, tıxacın yaranmamasına səbəb olur.

Tıxacın yaranmasının digər səbəbləri isə yol ayrıclarının tənzimlənməmısi, parklanma problemi, bəzi küçələrdə təmir işlərinin getməsidir. Eyni zamanda, metronu işə salmaq lazımdır ki, sərnişin sıxlığı aradan qalxsın”. (modern.az)

