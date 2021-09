“Bu, Ermənistanın mövcudluğu üçün real təhlükə olacaq” - Strelkov

“Ərdoğan sərhədləri açıb münasibətlər qurmaq üçün Ermənistana şərtlər diktə etməlidirsə, hansı müstəqillikdən söhbət gedə bilər?”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin polkovniki, hərbi ekspert İqor Strelkov deyib.

“Ermənistan nəinki şərtlərin diktə edilməsinə icazə verir, həmçinin Ərdoğanın şərtlərini yerinə yetirməyə razıdır. Düşünürəm ki, Zəngəzur dəhlizindən yalnız adi yüklər keçməyəcək, türklər hərbi daşımalar da həyata keçirəcəklər. Sadaladığım bu faktlar Ermənistanın mövcudluğu üçün real təhlükə olacaq”deyə Strelkov bildirib.

