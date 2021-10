Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan oktyabrın 3-də Litvaya səfərə gedəcək.

Metbuat.az "Sputnik Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, məlumatı Ermənistan Nazirlər Kabineti yayıb.

N.Paşinyan Vilnüsdə litvalı həmkarı İnqrida Şimonite görüşəcək.

Səfər zamanı, o, həmçinin Şərqi Avropa Araşdırmaları Mərkəzinə baş çəkəcək.

N.Paşinyan eyni zamanda, Ermənistanla Litva arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə iştirak edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.