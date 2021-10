Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

Monteneqronun Budva şəhərində keçiriləcək gənc boksçular arasında Avropa çempionatının püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, püşkə əsasən Azərbaycan millisinin üzvlərinin də rəqibləri bəlli olub.

Bu gün start götürəcək çempionat 9 gün davam edəcək. Yarışın ilk günündə yığmamızın 1 boksçusu rinqə çıxacaq.

15 oktyabr

1/16 final

Tacı Tağızadə (57 kq) – Qaroğlan Xancanov (Rusiya)

16 oktyabr

1/16 final

Nicat Qurbanov (71 kq) – Daniil Tsitko (Belarus)

17 oktyabr

1/8 final

Tural Sarıyev (48 kq) – Denis Belinki (Ukrayna)

Nicat Hüseynov (51 kq) – Kamiolo Alessio (Italiya)

18 oktyabr

1/8 final

Zaur Qəhrəmanov (60 kq) – Aleksandru Bindar (İtaliya)/Slavador Flores (İspaniya)

Qulu Quliyev (63,5 kq) – Andrey Mustet (Rumıniya)

Kamil Babayev (54 kq) – Krobeddu Fabio (İtaliya)

20 oktyabr

1/4 final

Fətəli İsmayılov (86 kq) – Narunas Qrebnevas (Litva)/Viktor Scutelniçuç (Moldova)

Rəşid Məmmədov (92 kq) – Manuçar Krihel (İsrail)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.