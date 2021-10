Bu gün Azərbaycan Respublikasının “İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında" Beynəlxalq Konvensiyanın pozulmasına görə Ermənistan Respublikasına qarşı iddiası ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində dinləmə olacaq.

Metbuat.az-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, dinləmələri yerli saatla 12.00 da başlayacaq.

Dinləmələri https://media.un.org/en/asset/k1s/k1sldfbv85 səhifəsindən canlı izləmək mümkün olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.