Bakıda polis əməkdaşının vurulduğu ağır yol qəzasının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən il paytaxtın Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.

Yüksək sürətlə hərəkət edən “Toyota Prado” markalı avtomobil, yolun kənarı ilə gedən polis əməkdaşını vurub. Nəticədə polis əməkdaşı dünyasını dəyişib.

