Vilayət Eyvazov bu rayonlara rəis təyin etdi - FOTO

Daxili İşlər orqanlarında kadr dəyişiklikləri olub.

Daxili İşlər naziri, general-polkonik Vilayət Eyvazovun əmri ilə, Qazax Rayon Polis şöbəsinin rəisi, polis polkovniki Ədalət Əliyev vəzifəsindən azad edilərək Mingəçevir Şəhər Polis idarəsi rəisi vəzifəsinə təyinat alıb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Nazirin digər əmri ilə, Göyçay Rayon Polis şöbəsinin rəisi, polis polkovniki Sənan Əsədov vəzifəsindən azad edilib. O, Qazax Rayon Polis şöbəsinin rəisi təyin edilib.

Hələlik Göyçay Rayon Polis şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyinat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.