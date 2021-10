Sosial şəbəkələrdə cadu görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə 3 oyuncaq üzərində insanlara edilən fərqli caduların olduğu görünür.

Qeyd edək ki, tapılan cadu nümunələrinin Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində aşkarlanıb.

