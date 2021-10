Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının 98-ci ildönümü münasibəti ilə paylaşım edib.

Metbuat.az məlumat verir ki, nazirliyin rəsmi tvitter səhifəsində yayılan paylaşımda deyilir:

“Respublika Günü münasibəti ilə qardaş Türkiyə hökümətini və Türkiyə xalqını ən xoş arzularımızla təbrik edirik.

Cümhuriyyət bayramın mübarək, can Türkiyə!"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.