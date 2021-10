"Epidemioloji vəziyyət pisləşərsə, hər cür qadağanedici tədbirlər qəbul edilə bilər. Biz müəyyən qərarlar verərkən ayrı-ayrı ölkələrinin təcrübəsini də nəzərə alırıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "ARB24"də yayımlanan "Nə baş verir" verlişində qonaq olan tibb elmləri doktoru, professor Adil Qeybulla bildirib.

O əlavə edib ki, karantin rejiminin uzadılması göstərir ki, istənilən anda qaydalar sərtləşdirilə bilər.



