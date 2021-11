Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 13-də səhər saatlarında Şuşanın yaxınlığında ermənilər daha bir insident törədiblər.

Metbuat. az xəbər verir ki, hərbçilərimizin blok-postuna RQD-5 əl qumbarası atan ermənini rusiyalı sülhməramlılar tutublar. Bu hadisədən sonra Xankəndi-Laçın yolunu bağlanıb. Hazırda əraziyə heç kim buraxılmır.

Həmin anların görüntüsünü təqdim edirik:

