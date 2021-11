Saatlıda ana və körpəsi doğuş zamanı ölüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Saatlı Doğum Evində doğuş zamanı rayonun Nəsimi kənd sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Bəkirova Səkinə Əziz qızı özü və körpəsi ölüb. Faktla bağlı Saatlı rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.