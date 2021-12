İlham Əliyevlə Nikol Paşinyan təkbətək görüşdü

Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında təkbətək görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən görüş Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurası Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasındakı nahar əsnasında baş tutmuş üçtərəfli görüşdən sonra olub.

İkitərəfli görüşün sonunda Şarl Mişel yenidən müzakirələrə qoşulub.

Qeyd edək ki, bu, 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra iki ölkə rəhbərləri arasında ilk təkbətək görüşdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.