Kəlbəcər və Laçın rayonlarında səfərdə olan Müdafiə naziri Zakir Həsənov yeni inşa olunmuş hərbi təyinatlı obyektlərin açılışında iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki. Müdafiə Nazirliyinin bu xəbərlə bağlı yaydığı şəkillərdə , Azərbaycan Ordusu üçün alınan yeni tırtıllı və xizəkli texnika diqqət çəkib.

Alınan yeni tırtıllı və xizəkli texnika vasitələri ilə qarla örtülmüş çətin relyefli ərazilərdə şəxsi heyətin, o cümlədən yüklərin fasiləsiz daşınması təmin edilir.

