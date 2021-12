Saatlı rayonunda qardaşı tərəfindən bıçaqlanan şəxs xəstəxanada ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, ağır xəsarətlər alan 1961-ci il təvəllüdlü Əliyev Əbdülrəhman Səttar oğlu Şirvan şəhər xəstəxanasının cərrahiyə şöbəsində əməliyyat zamanı keçinib.

Faktla bağlı Saatlı Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

