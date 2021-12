Bu günədək “YAŞAT” Fondunun fəaliyyət istiqamətləri üzrə 52 444 913.01 manat məbləğində vəsait xərclənib.

Bu barədə Metbuat.az-a Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu çərçivədə 2 927 şəhidin ailə üzvləri, habelə 5 261 yaralı olmaqla ümumilikdə 16 644 şəxslə görüşülüb, ehtiyacları qeydə alınıb və 11 450 şəxsin 16 537 müraciəti icra olunub.

