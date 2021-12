Milli Məclisin iclasında deputat Siyavuş Novruzov Azərbaycandan qaçaraq Avropaya köçmüş bəzi şəxslərə çağırış edib.

Metbuat.az-ın oxu.Az-a istinadlar verdiyi məlumata əsasən, deputat bildirib ki, törətdiyi əməllərə və səhvlərə görə ölkədən qaçıb Avropada yaşayanlar hamısı gəlib Prezident İlham Əliyevdən üzr istəyəcəklər, kömək diləyəcəklər.

“Tövbə qapıları hər zaman açıqdır. Onlar gəlib tövbə edə bilərlər”, - deyə Siyavuş Novruzov əlavə edib.

